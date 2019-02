Enrico Macias à Casa: des dizaines de manifestants devant le Megarama

Des dizaines de militants d’organisations pro-palestiniennes dont l’Observatoire marocain contre la normalisation avec Israël ont tenu ce jeudi 14 février un sit in de protestation à Ain Diab, à Casablanca, où le chanteur Enrico Macias a donné un concert à l’occasion de la Saint-Valentin.

Les manifestants ont exprimé leur colère et scandé des slogans pour dénoncer la tenue de ce concert, en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

Plusieurs membres du PJD appartenant à des organisations pro-palestiniennes ont également pris part à cette manifestation qui a eu lieu dans la soirée devant le Mégarama où le concert s’est déroulé.

Rappelons que le militant associatif marocain Sion Assidon est l’un des initiateurs de cette campagne anti-Macias. Dans une déclaration à Le Site Info, Assidon avait déclaré que le chanteur n’était pas le bienvenu au Maroc en raison de ses positions et de son soutien constant en faveur des sionistes.

Et d’ajouter que la Coalition marocaine pour la solidarité, les associations de solidarité maroco-palestinienne, la Campagne marocaine pour le boycott universitaire et culturel d’Israël, le Comité national pour la Palestine et l’Observatoire marocain pour la lutte contre la normalisation vont participer à la manifestation de ce 14 février.

