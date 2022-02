Enquête: combien gagnent les influenceurs au Maroc ? (VIDEO)

L’évolution des réseaux sociaux ces dernières années a donné naissance à un nouveau « métier », celui d’ « influenceur ». Ces « stars du web » sont vite devenus une partie intégrante du paysage cybernétique avec leurs contenus touchant à plusieurs domaines, de la mode à la cuisine en passant par les voyages et la lifestyle. Mais qui sont réellement ces influenceurs ? Jusqu’où va leur influence et quels sont leurs revenus ? Ces questions et tant d’autres ont été traitées par l’émission « Al Milaf », sur 2M.

M.F.