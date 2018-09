Enlèvement d’une fillette à Casablanca: les derniers éléments de l’affaire

Khadija Khezri, la petite fille de 5 ans enlevée samedi 22 septembre dans le quartier El Oulfa, à Casablanca, n’a toujours pas été retrouvée. Selon des sources de Le Site Info, la police est en alerte et les recherches sont en cours pour retrouver la fillette qui a été kidnappée alors qu’elle jouait avec son frère, d’un an son aîné, dans un marché du quartier.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé, d’après les témoignages des habitants, qu’une femme vêtue d’un «Niqab» se promenait dans la quartier au moment de l’enlèvement de Khadija. Elle est pour l’instant la seule suspecte dans cette affaire.

Les mêmes sources ont ajouté qu’une manifestation a été tenue mercredi 26 septembre à El Oulfa et précisé que plusieurs femmes ont fait le tour des avenues et ruelles du quartier appelant la police à retrouver Khadija et à mettre la main sur le coupable.

Rappelons que la mère de la fillette, vendeuse de «msemen», est dans un état critique et a été transportée d’urgence ce jeudi 27 septembre à l’hôpital Al Hassani, à Casablanca, après avoir perdu connaissance.

