Enfant brûlé vif dans un incendie à Salé: les précisions des autorités

Un enfant a péri ce lundi dans un incendie qui s’est déclaré dans un appartement au quartier Tabriquet à Salé, où il se trouvait seul, indiquent les autorités locales de la préfecture de Salé.

Aussitôt avisées de l’incendie, à 12h49, des équipes de la protection civile ont été mobilisées et un camion-citerne et une ambulance sont arrivés sur les lieux à 12h54 pour circonscrire l’incendie et éviter sa propagation aux autres appartements et aux étages supérieurs, indique-t-on de même source, ajoutant que d’autres véhicules de la protection civile, à savoir deux camions-citernes et une ambulance, sont ensuite arrivés en renfort.

Et contrairement à certaines allégations véhiculées à ce sujet, les citernes de la protection civils étaient bien remplies d’eau, d’autant plus que les équipes mobilisées ont fait usage des bouches d’incendie à haute pression déjà implantées près des lieux, explique-t-on.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de cet incendie, selon la même source.

M.S. (avec MAP)