Energies renouvelables: France Info encense le Maroc

Champion des énergies renouvelables, le Maroc, précurseur dans le solaire et la mobilisation des ressources en eau, montre la voie sur le continent africain, souligne vendredi France Info.

« Le Royaume, qui a accueilli en 2016 la COP22, se veut toujours à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. A Glasgow, il a annoncé travailler sur 50 projets d’énergies renouvelables d’une puissance installée de 3.950 MW, l’équivalent de 3 à 4 réacteurs nucléaires », relève la radio publique française.

« Le pays, peu doté en pétrole et en gaz, produit déjà plus de 4 000 mégawatts d’énergies éolienne et solaire, une référence en la matière en Afrique. La part des énergies renouvelables pourrait ainsi dépasser les 60% en 2030 », écrit France info sur son site internet.

Ayant fait le déplacement à Glasgow pour assister à la COP26, le nouveau Premier ministre marocain Aziz Akhannouch a annoncé un renforcement des ambitions climatiques du Royaume, souligne la radio française, relevant que les autorités marocaines se sont fixées l’objectif de faire baisser de 45,5% les gaz à effet de serre d’ici à 2030 et d’atteindre rapidement 52% d’électricité durable. A ce jour, 37% de la puissance électrique au Maroc sont générés par les énergies renouvelables.

Le nouveau gouvernement marocain, poursuit le média public français, veut mettre le turbo sur la recherche dans les secteurs de l’hydrogène, de l’efficacité énergétique des bâtiments, les smart grids (réseau électrique optimisant grâce au numérique distribution et consommation électrique) et la mobilité électrique, l’optimisation de l’eau, de l’énergie.

Le Maroc est un précurseur avec sa centrale solaire Noor Ouarzazate d’une capacité de 580 MW lancée en 2009, l’une des plus grandes au monde. Elle fournit de l’électricité à plus d’un million de ménages et réduit d’un million de tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre injectées dans l’air, relève encore France Info.

« Le Maroc est aujourd’hui classé meilleur élève africain et quatrième mondial par le Réseau international d’action pour le climat et le New Climate Institute dans l’indice de Performance climatique de 2021. Un modèle scruté de près par toute l’Afrique subsaharienne », affirme le média public français.

AJ