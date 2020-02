Encore un incendie qui ravage un souk populaire à Casablanca

Un grave incendie s’est déclaré, ce vendredi 28 février, dans un souk populaire, sis Hay Al Falah, préfecture de Moulay Rachid, à Casablanca.

Selon une source de Le Site Info, le sinistre a semé la panique et l’effroi parmi les citoyens et le feu a causé d’énormes dégâts matériels dans le souk de literie, de matelas et d’ameublement.

Des citoyens, témoins oculaires de l’incendie, se sont empressés d’alerter les éléments de la Protection civile, de crainte que la situation ne prenne plus d’ampleur, de gravité et de dégâts.

M.R.