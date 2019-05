Encore un accident mortel sur les routes marocaines

Il ne se passe pas un jour, hélas, sans que cette guerre, qui ne dit pas son nom, ne fasse d’innocentes (et d’imprudentes, parfois!) victimes et de nombreux blessés, plus ou moins graves.

Le dernier accident en date s’est produit ce mercredi matin, dans la région de Khenichet , province de Sidi Kacem. Il a provoqué la mort de quatre personnes quand leur 4×4 avait percuté un arbre.

La voiture, venant de Sidi Kacem à destination de Jorf-el-Melha, avec à son bord cinq personnes, avait voulu éviter une moto. Mais la manoeuvre du conducteur a causé l’accident ayant fait quatre victimes.

Les secours se sont vite rendus sur les lieux pour s’occuper de la personne blessée pendant que les autorités compétentes ont diligenté une enquête sur les circonstances de cet accident mortel.

L.A.