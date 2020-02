Encore des actes de hooliganisme au Maroc: douze individus arrêtés

Les services de la Sûreté provinciale de Safi ont arrêté douze individus pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme à l’issue du match ayant opposé samedi soir l’Olympic de Safi au club saoudien d’Ittihad Jeddah, pour le compte de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dimanche dans un communiqué, que les 12 individus interpellés, dont 7 mineurs, seraient impliqués dans des jets de pierres, dégâts matériels, destruction de biens publics, possession d’armes blanches et de fumigènes et des actes de violence à l’égard de fonctionnaires pendant l’exercice de leurs fonctions.

Les services de la sûreté nationale poursuivent les recherches et investigations en vue d’identifier l’ensemble des individus impliqués dans ces actes de hooliganisme et les soumettre aux enquêtes préliminaires nécessaires, sous la supervision du parquet compétent, précise le communiqué. Les jets de pierres et les actes de hooliganisme ont fait des blessés parmi les éléments des forces publiques chargées du maintien de l’ordre, a noté la DGSN, faisant savoir que cinq éléments de la police et deux des forces auxiliaires ont été blessés et transférés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, tandis que 23 véhicules particuliers, 9 véhicules de la Sûreté nationale et un véhicule des forces auxiliaires ont été endommagés.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue et les mineurs sous surveillance policière, dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, poursuit la même source, précisant que les opérations sécuritaires sont toujours en cours pour appréhender l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes de hooliganisme et déterminer l’ensemble des dégâts matériels enregistrés.

E.F. (avec MAP)