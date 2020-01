En vidéo: Les projets inaugurés par le roi dans la région d’Essaouira

Le roi Mohammed VI a procédé, ce jeudi dans la province d’Essaouira, à l’inauguration du barrage “Moulay Abderrahmane”, réalisé sur l’oued Ksoub pour une enveloppe budgétaire globale de 920 millions de dirhams (MDH), du projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre “Ksoub” à l’aval du nouveau barrage, et de projets d’eau potable concernant la réalisation d’une station de traitement des eaux du barrage “Moulay Abderrahmane” et la pose de conduites d’adduction de ses eaux, et un projet de renforcement de l’accès à l’eau potable en milieu rural. Les images.

Lire aussi: Essaouira: les projets inaugurés ce jeudi par le roi Mohammed VI

M.D.