En vidéo: Les obsèques de Mustapha Madih à Casablanca

Il avait aussi remporté la coupe du Trône (2006) et le championnat avec l’OC Khouribga (2007) puis le doublé coupe-championnat avec les FAR (2008).

Le défunt, qui a été à la tête de plusieurs clubs dont l’AS FAR et l’OCK, a dirigé la sélection olympique qui avait remporté la médaille d’or des jeux de la Francophonie au Canada en 2001 et du Onze marocain à la Coupe Arabe (Koweït 2002) qui avait enlevé la médaille de bronze. Avant son décès, il était entraîneur de l’équipe du Maroc des moins de 17 ans.