En vidéo : le TGV testé à Marrakech

L’Office National des Chemins de fer (ONCF) a effectué, ce mardi matin, un voyage d’essai du train à grande vitesse (TGV) sur les voies ferrées menant vers la ville de Marrakech.

Cette expérience intervient en préparation à l’utilisation du train à grande vitesse dans le transport des participants à la 11e édition de la Conférence mondiale de la grande vitesse ferroviaire, qui se tiendra du 7 au 10 mars prochain à Marrakech.

L’ONCF a indiqué que cette conférence est organisée en partenariat avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC), au Palais des Congrès de Marrakech, sous le slogan « Rail à grande vitesse : la vitesse adaptée à notre planète ».

Cet événement important réunira plus de 1500 spécialistes de la grande vitesse dans le monde, et sera l’occasion de souligner l’importance de la grande vitesse ferroviaire et son rôle pour contrer les problèmes liés au climat.