En vidéo: Le moment où Donald Trump a salué le roi Mohammed VI

Cette cérémonie se veut un devoir de mémoire pour se remémorer le sacrifice de tous les soldats ayant participé à cette guerre, quels que soient leur drapeau, leur pays, leur foi, leur nationalité, pour le triomphe de ces idéaux universels. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des représentants des institutions européennes, de l’Organisation des Nations Unies et de plusieurs autres organisations internationales sont conviés à la cérémonie de commémoration organisée à l’Arc de Triomphe.

Lors de cet événement historique ce dimanche, le roi Mohammed VI et le prince Moulay El Hassan étaient idéalement bien placés, juste à côté du président américain et son épouse. A droite de Moulay El Hassan, se trouvait le premier ministre du Canada Justin Trudeau. Un message fort sur le plan international.

La participation du roi, à l’invitation de Macron, à cette cérémonie, est un témoignage de l’amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la première guerre mondiale.