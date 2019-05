En vidéo: Le ftour offert par le roi en l’honneur du gendre de Donald Trump

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a offert, ce mardi, à la Résidence Royale à Salé, un iftar en l’honneur de Jared Kushner, Conseiller principal du Président des Etats-Unis d’Amérique, qui effectue une visite au Maroc.

Auparavant, le Souverain a eu des entretiens avec Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Les images.

Lire aussi: Le gendre de Donald Trump a été reçu par le roi Mohammed VI

S.L.