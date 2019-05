En vidéo: le centre inauguré par le roi Mohammed VI à Rabat

Le roi Mohammed VI, a procédé, ce samedi au quartier Al Youssoufia à Rabat, à l’inauguration d’un Centre médical de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, réalisé pour un investissement global de 63 millions de dirhams. Les travaux de construction avaient été lancés par le Souverain le 24 mars 2017.

Fonctionnant 24/24, ce Centre permettra d’accélérer les interventions en cas d’urgence médicale et d’atténuer la pression exercée sur les services des urgences des établissements hospitaliers existants. Quatre urgentistes vont se relayer selon un service 12/36 et assureront la garde notamment dans l’unité technique d’accouchement et dans les salles de déchoquage, d’examen et de soins, d’observation et de plâtre. Les images.

S.L.