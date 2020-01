En vidéo: La séance de travail présidée par le roi à Marrakech

Le roi Mohammed VI a présidé, ce mardi au Palais Royal de Marrakech, une séance de travail consacrée au Programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020–2027.

Lors de cette séance, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et le ministre de l’Intérieur, ont présenté des exposés devant le Souverain portant sur les différents aspects de ce Programme.

Par ailleurs, le roi a donné ses hautes Instructions pour la mise en œuvre de ce Programme, dont le coût global atteindra 115 milliards de dirhams.

M.D.