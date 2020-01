En vidéo: La cérémonie présidée par le roi au Palais royal de Rabat

Le roi Mohammed VI a présidé, ce lundi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises» et de signature des conventions y afférentes.

A cette occasion, le Souverain a reçu en audience le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdelatif Jouahri et le Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), Othman Benjelloun, au cours de laquelle Benchaâboun a remis au Souverain des documents relatifs à ce programme.

Par la suite, et lors d’une cérémonie à la salle du Trône, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle il a souligné que juste après le discours du Souverain à l’ouverture de l’actuelle session parlementaire, le 11 octobre dernier, et en exécution des Hautes Orientations Royales concernant la facilitation de l’accès des entreprises au financement, plusieurs réunions entre le Gouvernement, Bank Al-Maghrib et le secteur bancaire ont été tenues et ont donné lieu à l’élaboration du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises».

S.L.