En vidéo: La cérémonie présidée par Lalla Meryem au siège de l’ICESCO à Rabat

La princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a présidé, ce mercredi au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, la cérémonie officielle de clôture de « 2021 année de l’ICESCO pour la femme ».

L’ICESCO a proclamé 2021 Année de la femme pour lui rendre hommage, renforcer son rôle pionnier et hisser son statut dans le cadre de la nouvelle vision de l’Organisation qui relève de son Plan stratégique 2020-2030, visant à édifier un système civilisationnel innovant et créatif pour le monde islamique, et assurer aux femmes, jeunes et enfants leurs droits éducatifs, scientifiques, culturels, technologiques et environnementaux.

Le programme de l’Année de la femme a été marqué par sa diversité et s’est focalisé sur plusieurs axes, qui ont porté essentiellement sur l’autonomisation et le renforcement des capacités de la femme, son intégration dans la société, l’alphabétisation et la protection du droit des filles à l’éducation, ainsi que sur la lutte contre l’inégalité des sexes.

M.S.