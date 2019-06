En vidéo: La cérémonie présidée ce vendredi par Moulay El Hassan

Le prince héritier Moulay El Hassan a représenté, ce vendredi à la province de Fahs Anjra (Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), le roi Mohammed VI à la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II, une plateforme qui permettra d’ériger le Complexe portuaire de Tanger-Med en port leader et première capacité en Méditerranée.

Ce nouveau port, qui comporte deux nouveaux terminaux à containers d’une capacité additionnelle de 6 millions de containers EVP, renforcera davantage la position du Complexe portuaire de Tanger Med en tant que Hub de référence, en Afrique et dans le Monde, pour les flux logistiques et le commerce international, disposant dorénavant d’une capacité totale de plus de 9 millions de containers. Les images.

S.L.