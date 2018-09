Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lalla Khadija, a présidé, ce lundi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l’éducation et de la formation. Les images.

Lire aussi: Rabat: le roi Mohammed VI a présidé une importante cérémonie

S.L.