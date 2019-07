En vidéo: La cérémonie d’allégeance présidée par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, ce mercredi en fin d’après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d’allégeance, en commémoration du 20ème anniversaire de son accession au Trône.

Au début de cette cérémonie, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du Royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l’Administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Amir Al-Mouminine. Les images.

S.L.