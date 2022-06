En vacances au Maroc, un célèbre humoriste algérien répond à ses détracteurs (PHOTOS)

Certains Algériens et de nombreuses pages sur les réseaux sociaux ont mené une campagne féroce contre l’humoriste Rheda Jr. Que reprochent donc ses compatriotes à l’humoriste? Sûrement une grosse bévue ou une vanne vulgaire et irrévérencieuse, voire un sacrilège envers la religion.

Eh bien, rien de tout cela! Rheda Jr a commis pire, l’irréparable, l’impensable! La même grande et « gravissime erreur de Mehrez et Slimani, les stars de l’équipe nationale de football du pays « hok », celle du prodige du PSG et de l’équipe des Bleus Kylian Mbappé, ainsi que celle de nombreuses célébrités internationales, politiciens, people, artistes, etc, etc, etc!

Oui, oui,, vous avez bien compris que l’humoriste a osé choisir le Maroc comme pays pour y passer ses vacances! Et voilà que les messages racistes et les critiques acerbes de ses compatriotes pleuvent sur Rheda Jr! Celui-ci est sorti de son silence, via son compte Instagram, et dans un commentaire virulent, il a sommé « les Algériens qui haïssent le Maroc de se désabonner de son compte » et ne plus voir ses pastilles humoristiques et ses contenus sur la plateforme Tik Tok.

L’humoriste a aussi souligné qu’il n’y a pas place « aux cœurs noirs » sur son compte qui porte la devise « Amour et paix ». Il n’a pas manqué non plus de ridiculiser certaines pages dont le dessein est de créer polémique vaseuse et zizanie haineuse.

De surcroît, Rheda Jr a tenu à ajouter une autre story, illustrée par les deux drapeaux marocain et algérien, au milieu desquels figure un joli cœur débordant d’amour.

A noter que l’humoriste algérien qui a préféré passer de belles vacances estivales au Maroc a quelques 800.000 followers sur Instagram et plus de 4,5 millions d’abonnés sur la plateforme Tik Tok.

Notons que Rheda Jr est toujours au Maroc et profite bien des mille et un charmes de la ville ocre de Marrakech et du sable fin des collines et des promenades à dos de dromadaire ou en quad du désert d’Agafay, qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de la Cité des 7 sept saints.

Bonnes vacances au Maroc, Rheda Jr! Salut l’Artiste!

Larbi Alaoui