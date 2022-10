En vacances à Marrakech, Mia Khalifa déclare son amour pour le Maroc (VIDÉO)

Mia Khalifa, ex-star du X, reconvertie en influenceuse et chroniqueuse dans des podcasts sportifs, est en train de passer quelques jours de vacances à Marrakech. L’américo-Libanaise a été aperçue dans la ville ocre ces derniers jours.

Dans une story partagée via son compte Instagram, Mia Khalifa a déclaré : je suis peut-être interdite dans le Moyen-Orient, mais Dieu merci, l’Afrique du Nord existe. L’ancienne « actrice » libano-américaine a commenté sa vidéo, où on l’aperçoit verser son thé dans un verre ainsi : ʺJ’aime le Marocʺ.

Rappelons que c’est la première fois que Mia se rend au Maroc. Malgré une très courte carrière en pornographie (2014-2015), Mia Khalifa est très rapidement devenue l’une des stars les plus célèbres et les plus convoitées dans le monde du X.

A.O.