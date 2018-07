En Russie pour le Mondial, deux Marocains prennent une décision

Rachid Hamidi et Redouane Asdaoui, deux supporters marocains qui s’étaient rendus en Russie pour suivre les matchs des Lions de l’Atlas en Coupe du monde, ont pris une décision pour le moins inattendue. Tombés amoureux de la beauté du pays, ils ont décidé de s’y installer pour y poursuivre leurs études.

Dans une déclaration au site Russia Today, ils ont confié qu’ils ont assisté aux trois matchs de la sélection nationale contre l’Iran, le Portugal et l’Espagne, ce qui leur a permis de découvrir Saint-Pétersbourg, Moscou et Kaliningrad.

«On a été ensorcelés par la beauté de la Russie et par l’amabilité et l’hospitalité de son peuple. Mais on a été spécialement conquis par l’architecture exceptionnelle et le climat tellement magnifique de Kaliningrad. On a donc décidé de rester», ont-ils précisé, ajoutant qu’ils ont déjà déposé leurs dossiers d’inscription dans l’une des universités de la ville. Rachid et Redouane s’étaient renseignées auparavant sur les documents à fournir pour les inscriptions. Ils ont profité de leur séjour en Russie pour effectuer les démarches administratives. Ils vont d’abord étudier le Russe, avant de se lancer dans domaine spécialisé.

S.L.