En présence de Benkirane, obsèques du journaliste Abdallah Stouky (VIDEO)

L’ancien journaliste Abdallah Stouky a été inhumé, ce mercredi, au cimetière Chouhada de Rabat.

Après les prières du Dohr et du mort à la Mosquée Achouhada à Rabat, la dépouille du défunt a été inhumée, en présence, outre sa famille, de nombreuses personnalités du monde des médias, de la politique, de la pensée et de la littérature, ainsi que d’amis de feu Stouky.

Dans des témoignages recueillis lors de ces obsèques, les pairs du défunt ont été unanimes à mettre en avant ses qualités humaines et intellectuelles du défunt. Des journalistes ont estimé que le décès d’Abdallah Stouky est une « grande perte » pour le paysage médiatique national.

De même, ils ont déploré « la disparition de l’une des plumes virtuoses de l’histoire du Maroc indépendant », rappelant que le défunt a été à l’origine de la création de nombreux supports médiatiques et l’accompagnement de jeunes journalistes lors d’une longue carrière pleine d’expériences et d’enseignements ».

Décédé mardi à Rabat des suites d’une longue maladie, feu Stouky, natif de Marrakech en 1946, avait contribué à l’essor de la pratique journalistique de plusieurs titres marocains et a été président de l’Assemblée générale de l’Union de la presse francophone durant les années 1980.

Après un passage à la MAP où il a occupé diverses fonctions, le doyen des journalistes marocains a dirigé plusieurs journaux nationaux où il a contribué à la formation d’un grand nombre de journalistes marocains.

Le défunt est reconnu pour être un intellectuel libre, indépendant et crédible, un homme de position, et un intellectuel de haute volée et de qualités fines et civilisées qui impose le respect.

avec MAP