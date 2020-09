En plus du coronavirus, un autre danger guette les Marocains (Expert)

Naji Mustapha, directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca, a mis en garde contre un autre danger qui guette la santé des Marocains.

Le virologue a indiqué que la grippe saisonnière pourrait augmenter le nombre des décès car si une personne atteinte par le virus de corona attrape aussi celui de la grippe saisonnière, son cas risque d’être grave, a affirmé l’expert dans une déclaration à Le Site info. Les personnes souffrant de maladies graves doivent se faire vacciner contre la grippe saisonnière, a-t-il recommandé. D’où la nécessité de prendre des précautions pour éviter d’attraper le virus de la grippe, a poursuivi l’expert.

Et Naji d’insister : « Pendant cette période de l’année, durant l’automne et l’hiver, la grippe saisonnière est très fréquente et avec la présence du Coronavirus, les citoyens doivent être encore plus vigilants ».

S.Z.