En larmes, Dounia Boutazout lance un appel aux Marocains (VIDEO)

Une vidéo de Dounia Boutazout, en larmes, fait actuellement le tour de la Toile. L’actrice, installée au Portugal, appelle les Marocains à respecter le confinement afin de limiter la propagation du coronavirus. «Mon pays, mes parents et ma famille me manquent. Je ne peux voir personne à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété à cause du covid-19. Respectez les consignes. C’est la seule solution pour gagner la guerre contre le coronavirus. On veut tous voir nos familles dans les plus brefs délais. Soyez responsables», a prié Boutazout.

Rappelons que 100 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc jusqu’à mercredi à 10h00, portant à 1.988 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s’élève à 218 avec une nouvelle rémission, alors que le nombre de décès a augmenté à 127, précise le ministère sur le portail “www.covidmaroc.ma”.

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire est de 8.404, indique-t-on de même source.

Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

N.M.