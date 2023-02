En l’absence de Hakimi, son épouse Hiba Abouk célèbre l’anniversaire de leur fils aîné (VIDEO)

L’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Aboukhriss Benslimane, plus connue sous le nom de Hiba Abouk, a préparé une bonne surprise à son fils aîné, Amine, à l’occasion de la célébration de son troisième anniversaire.

L’épouse du Lion de l’Atlas et joueur du PSG, Achraf Hakimi, a partagé avec ses fans et followers un enregistrement vidéo, via son compte officiel Instagram, qu’elle a commenté ainsi: « Rien ne me permet d’être aussi enthousiaste que de te voir t’épanouir jour après jour! ».

Et d’ajouter: « Vous êtes l’embellissement de notre foyer et le bonheur de notre vie! Nous t’aimons énormément et nous serons toujours auprès de toi dans toute chose ».

A noter qu’Achraf Hakimi n’a pas répondu présent à cette célébration d’anniversaire d’Amine. Toutefois, il a tenu à fêter cet évènement en publiant, sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, plusieurs photos de son fils aîné.

L.A.