En images: le Pape quitte le Maroc pour Rome

Le Pape François a quitté ce dimanche après-midi le Maroc, au terme d’une visite officielle de deux jours, à l’invitation du roi Mohammed VI.

Le Souverain pontife, qui a choisi de rentrer au Vatican à bord d’un avion de la Royal Air Maroc (RAM), a été salué, à son départ de l’aéroport Rabat-Salé, par le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

“Le Boeing 738-800 de la compagnie marocaine a été spécialement affrété pour transporter l’importante délégation d’une trentaine de dignitaires, religieux et membres de la sécurité, ainsi que près de 75 journalistes, dont de nombreux représentants de la presse italienne”, a indiqué une source bien informée à Le Site Info.

“Après une dernière cérémonie à l’aéroport de Rabat-Salé, l’avion du Pape a décollé en fin d’après-midi, prenant le cap de l’aéroport Ciampino de Rome où l’atterrissage était programmé à 21h30”, ajoute la même source.

Le Pape a en effet passé en revue un détachement de la Marine Royale, qui rendait les honneurs, puis a été salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yaakoubi, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, ainsi que par des représentants d’instances élues et des autorités locales, et des personnalités civiles et militaires.

Et la même source de préciser que “le Pape a conclu son 28e voyage apostolique par une conférence de presse à bord du vol de la RAM”.