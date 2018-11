En images: Emmanuel Macron reçu par le roi Mohammed VI

Emmanuel Macron, est arrivé, jeudi après-midi à Tanger, pour une visite de travail au Maroc, à l’occasion de l’inauguration de la ligne de train à grande vitesse Tanger – Casablanca.

A l’entrée du Salon Royal de l’aéroport Ibn Battouta de Tanger, le Chef de l’Etat français a été accueilli par le roi Mohammed VI. Les deux chefs d’Etat ont eu ensuite des entretiens en tête-à-tête.

A sa descente d’avion, Emmanuel Macron avait été salué par le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, avant de passer en revue un détachement de la Brigade Légère de Sécurité qui rendait les honneurs.

Le Chef d’Etat français a ensuite été salué par les Conseillers du roi, Fouad Ali El Himma et André Azoulay, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.

Emmanuel Macron a également été salué par l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Président du Conseil de la Région, les élus et les représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya.

La visite de travail qu’effectue Emmanuel Macron au Royaume du Maroc reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort, à la faveur de la volonté commune de consolider les liens multidimensionnels unissant les deux pays.