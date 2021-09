Émouvantes obsèques de l’un des deux camionneurs marocains tués au Mali (VIDEO)

Les obsèques de l’un des deux camionneurs marocains, lâchement assassinés dans une attaque terroriste au Mali, ont eu lieu ce vendredi, après la prière d’Al-Dohr. Cette cérémonie funéraire s’est déroulée à Ait Melloul, dans une atmosphère emprunte d’une grande tristesse et d’un immense affligement, en présence de dizaines de citoyens éplorés.

A noter que les dépouilles des deux victimes marocaines ont été rapatriées et transférées ce vendredi matin, à l’aéroport d’Agadir-Al Massira. Alors que nos deux camionneurs ont été tués samedi dernier, 11 septembre courant, lors d’une attaque perpétrée par des hommes non-identifiés, armés et cagoulés, dans la commune de Didiéni, à 300 kilomètres de Bamako.

Et c’est dans la capitale malienne, jeudi 16 septembre, que s’est déroulée la cérémonie de fermeture des cercueils des corps des deux camionneurs, en présence de l’Ambassadeur du Royaume, Hassan Naciri et des membres de l’ambassade marocaine. Etaient aussi présents, le président de l’Association d’amitié maroco-malienne, Moussa Diarra, et le président du Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa tidjanya au Mali.

L.A.