Emouvantes obsèques de l’influenceuse Majda Marahi à Casablanca (VIDEO)

Les obsèques de l’influence marocaine Majda Marahi, plus connue sous le pseudonyme de « Maraya », ont eu lieu ce vendredi après-midi au cimetière Arrahma, sis quartier Oulfa. Ceci, après la prière funéraire qui a eu lieu à la mosquée Badr, au quartier Bourgogne à Casablanca, à proximité du domicile familial de la défunte.

Ces obsèques ont connu une faible présence de célébrités et d’ami(e)s de Majda Marahi, victime d’un AVC jeudi 17 mars courant. Ont fait acte de présence, toutefois, l’influence Rim Kadiri, qui n’a pu retenir ses larmes pendant l’inhumation, ainsi que Marwa Rioui et la jeune actrice Rababe Gouyd. Toutes trois paraissaient très affectées par la brusque disparition de leur proche amie.

Pour rappel, la triste annonce a été faite par Hayat Jabrane, connue dans le monde de l’événementiel. « Majda, cette belle femme humaine, honnête, brave, et si gentille a tiré sa révérence après avoir été placée en réanimation », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Le décès de «Maraya» a bouleversé la Toile et de nombreux fans et célébrités des réseaux sociaux ont tenu à lui rendre hommage et à prier pour sa mémoire.

M.R.