Émouvantes obsèques de l’infirmière tuée dans un accident de la route

Les obsèques de Radwa, la jeune infirmière décédée suite au renversement, lundi, d’une ambulance sur la route reliant Tiznit à Agadir, ont eu lieu cet après-midi à Casablanca.

Après les prières d’Al Asr et du mort, un cortège funèbre s’est dirigé vers le cimetière où a été inhumée la dépouille de la défunte, en présence de membres de sa famille, de proches et de responsables du ministère de la Santé. La délégation du département d’Aït Taleb comprenait Moulay Mustapha Ismaili et Hafid Zahri, conseiller du ministre, en plus de Saïd Fekkak, président de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales au profit des travailleurs de la Santé.

Dans une déclaration accordée à Le Site Info, la mère de la victime a indiqué être toujours sous le choc après avoir appris le décès de sa fille, soulignant que cette dernière est morte alors qu’elle exerçait ses fonctions.

“Ma fille aimait son travail. Elle me disait qu’elle exerçait un métier humain qui lui permettait de venir en aide aux gens. Ma fille est partie et m’a laissée seule. Je n’arrive pas à y croire”, a-t-elle déploré.

Notre interlocutrice a également affirmé que la défunte s’est rendue récemment à Casablanca et a passé dix jours avec sa famille. «Elle m’a promis de m’emmener avec elle à Guelmim, où elle travaille, pour voir l’appartement qu’elle a loué. Mais le destin en a décidé autrement», a-t-elle ajouté.

