Émouvantes obsèques de la mère de Nawal El Moutawakel à Casablanca (VIDEO)

Les obsèques de la mère de la championne olympique marocaine Nawal El Moutawakel, décédée ce samedi matin, ont eu lieu cet après-midi à Casablanca.

Après les prières d’Addohr et du mort, un cortège funèbre s’est dirigé vers le cimetière Errahma, où a été inhumée la dépouille de la défunte, en présence de membres de sa famille, de proches, de journalistes et de personnalités du monde politique et sportif.

Pour rappel, la défunte est décédée dans une clinique privée à Casablanca des suites d’une longue maladie.

En cette triste occasion, Le Site info présente ses plus sincères condoléances à Nawal El Moutawakel.

M.F.