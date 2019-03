Émouvantes obsèques d’Aziz Maouhoub à Rabat

Les obsèques de l’acteur Aziz Maouhoub, décédé dimanche à l’âge de 81 ans, ont eu lieu ce lundi après-midi à Rabat.

Après les prières d’Ad-dohr et du mort, un cortège funèbre s’est dirigé vers le cimetière Sidi Massaoud, où a été inhumée la dépouille du défunt, en présence notamment des membres de sa famille et ses proches, du ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, ainsi que des personnalités du monde artistique marocain, ainsi que des fans de l’acteur.

Dans une déclaration à la presse, Laâraj a souligné que la scène artistique marocaine a perdu l’une de ses figures de proue qui a grandement contribué à la création culturelle nationale notamment dans la production théâtrale, ajoutant que feu Aziz Maouhoub est connu pour son sens élevé de patriotisme.

Nombre d’artistes et de personnalités ayant assisté aux obsèques ont déploré la perte d’un des piliers du théâtre et du cinéma au Maroc, mettant en avant les qualités humaines du défunt.

Le défunt, considéré comme l’une des icônes du cinéma et de la télévision au Maroc, est né à Marrakech le 2 mars 1939. Il est lauréat de l’École des acteurs et du théâtre en 1962.

Feu Aziz Maouhoub, qui a contribué à la création du Syndicat national des professionnels du théâtre, a participé à plusieurs œuvres notamment la série ” Chajart zawiya” en 2003 et “Khat rajâa” en 2005, en plus de plusieurs pièces de théâtre.

En 2015, il a été décoré par le roi Mohammed VI du Wissam Al Moukafaa Al Watania de 2ème classe (Commandeur).

S.L. (avec MAP)