Emotion à Tétouan après un décès pendant la prière

Un agent sécuritaire à la retraite est décédé dans une mosquée de Tétouan, hier mardi.

Selon une source de Le Site info, l’homme s’était dirigé pour accomplir son devoir religieux dans une mosquée, sis au quartier Barrio de la ville, ce premier jour du mois sacré de Ramadan.

Et c’est au tout début de la prière (Iqamat assalat) que le retraité s’est soudainement affalé et a rendu son dernier souffle.

Ce décès dans un lieu de culte, et pendant le début de la prière, a provoqué une immense émotion parmi les fidèles. Ceux-ci n’ont pas manqué de prier pour le défunt et pour la paix de son âme.

L.A.