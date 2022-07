Emmanuel Macron reçoit un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

A cette occasion, le roi exprime ses félicitations chaleureuses et ses vœux de prospérité au peuple français.

« Le Maroc et la France entretiennent une amitié ancienne et solide. Je suis persuadé que notre excellente coopération demeurera un facteur de progrès pour nos deux peuples et pour l’espace euro-méditerranéen », écrit le Souverain dans ce message.

« En vous adressant Mes voeux les meilleurs, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et cher ami, l’expression de Ma très haute considération », affirme le Souverain.

S.L. (avec MAP)