Emmanuel Macron prépare une visite au Maroc

“L’entourage d’Emmanuel Macron prépare une visite présidentielle au Maroc au mois de novembre”, selon Maghreb confidentiel qui indique que la date exacte et les détails de son déplacement n’ont pas encore été définis.

“Le chef de l’Etat français ne restera sans doute pas plus de 48 heures dans le royaume, le temps notamment d’inaugurer le train à grande vitesse (TGV) Tanger-Casablanca”, affirme cette même source. Emmanuel Macron aura des entretiens avec le roi Mohammed VI.

Le TGV reliant Tanger à Casablanca est entré en phase de pré-exploitation depuis le 19 juin dernier, avait affirmé le secrétaire d’Etat chargé du transport, Mohamed Najib Boulif. Le responsable gouvernemental avait indiqué que la mise en service commerciale interviendra au terme de la période de pré-exploitation et à l’issue de l’homologation et de la certification de la ligne par un cabinet d’audit international spécialisé, relevant que le 4 mai dernier, le train d’essai conduit a atteint la vitesse de 357 km/h entre Tanger et Kénitra, établissant ainsi le record de vitesse sur des lignes ferroviaires au sein du continent africain.

L’ONCF avait précisé que l’offre commerciale est en cours de finalisation en vue de l’entrée en exploitation commerciale du projet durant le dernier trimestre 2018. L’ONCF estime la mise en service pour fin 2018. La construction a été mise en place par la SNCF, Alstom, Colas Rail, Systra et bien d’autres.

Parallèlement, les travaux relatifs aux nouvelles gares de la Ligne à Grande Vitesse de Tanger, de Kenitra, de Rabat-Agdal et de Casa-Voyageurs, sont actuellement au stade d’achèvement pour être également au RDV.

S.L.