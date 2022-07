Emmanuel Macron écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Macron exprime en son nom propre et au nom de la France, ses félicitations chaleureuses et ses vœux les plus sincères de prospérité et de santé au Souverain, ainsi qu’au peuple marocain.

« Je saisis également cette occasion pour exprimer à nouveau mon attachement à approfondir, avec Votre Majesté, le partenariat d’exception qui lie nos deux pays. Celui-ci s’appuie sur les liens d’amitié historiques entre nos deux peuples, fondation solide et pérenne, et est porteur de vastes opportunités que des prochaines échéances de haut niveau permettront de développer », écrit le président français.

Il souligne, en outre, que le renforcement des relations bilatérales est plus que jamais nécessaire, après la longue période de pandémie, durant laquelle le Royaume du Maroc, sous la conduite de « Votre Majesté, a fait preuve d’une résilience et d’une réactivité admirable ».

S.L. (avec MAP)