Emmanuel Macron bientôt en visite au Maroc?

Le président français Emmanuel Macron devrait se rendre au Maroc dans les mois à venir. C’est ce que rapporte Jeune Afrique, précisant que le locataire de l’Elysée devrait aussi visiter quatre autres pays du monde arabe, dont l’Algérie et le Liban, “entre la fin de l’année et le début de 2019”.

