Émirats: prison ferme pour l’actrice marocaine Mariam Hussein

Après des mois de litiges et d’accusations mutuelles, la justice des Émirats Arabes Unis a mis fin au différend opposant la chanteuse et actrice marocaine Mariam Hussein à Saleh Al Jasmi.

Le tribunal pénal de Dubaï a fini par condamner la chanteuse à trois mois de prison ferme et à une expulsion des Émirats Arabes Unis. Mariam Hussein a été accusée d’avoir eu des rapports sexuels avec un rappeur lors des célébrations du nouvel an.

L’affaire avait éclaté l’année dernière entre Mariam Hussein et le journaliste émirati Saleh Al Jasmi. Ce dernier avait décidé de poursuivre l’actrice marocaine après avoir reçu et diffusé une vidéo d’elle en pleins ébats.

Al Jasmi n’a pas hésité à remercier son avocate et a déclaré via son compte Twitter: “Merci au bureau du Procureur qui a été juste. Et tout le respect et la gratitude à la justice de notre pays”.

Pour sa part, l’avocat de Mariam Hussein a affirmé via son compte Twitter que la décision d’exclure sa cliente des Emirats Arabes Unis était “arrangée à l’avance”, tout en précisant que le verdict n’est pas définitif et que Mariam Hussein ferait l’objet d’un appel pour prouver son innocence.

N.K

اشكرك دكتورة حوراء واشكر الأستاذ ياسر النقبي، شكرا مكتب التميز للمحاماة فقد ابدعتوا ووقفتوا مع الحق، قضاءنا عادل وله كل الاحترام والتقدير https://t.co/4Snbx8LDOF — صالح الجسمي (@SalehJasmi) July 25, 2019