Émigration clandestine: Hammouchi ne faiblit pas

Les membres de ce réseau criminel ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les ramifications de cette affaire à l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume et établir ses liens potentiels avec d’autres réseaux criminels, a relevé la même source.

Dans un communiqué, la DGSN indique que les opérations de sûreté, menées dans le cadre de cette affaire, ont permis d’appréhender 19 candidats à l’émigration clandestine et d’arrêter quatre individus pour leurs liens présumés avec ce réseau criminel, dont un intermédiaire et une dame qui utilisait son logement pour héberger et accueillir les candidats à l’émigration, outre deux individus s’activant dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine.