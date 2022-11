ElGrande Toto sort du silence avec ʺSilhouetteʺ (VIDEO)

Le rappeur casablancais a dévoilé son dernier single dans la soirée du dimanche. Taha Fahssi, alias ElGrande Toto, a partagé le teaser de son dernier morceau, baptisé ʺSilhouetteʺ, qui semble inspiré de ses dernières débâcles avec la justice et les médias.

Le single est actuellement au top 2 des tendances musicales au Maroc en moins de 24h de sortie. « Silhouette » met en scène la fameuse interview durant laquelle le rappeur a été interrogé sur sa consommation de cannabis et le rôle qu’il joue à encourager cette pratique auprès des jeunes.

La chanson se termine par un message du rappeur, dans lequel il indique : ʺS’il y a des courants d’idées ou de valeurs particularisés, c’est que nous vivons dans une société qui évolue. Si nous osons désigner une détérioration des liens traditionnels, c’est que nous dépassons l’hypocrisie et favorisons les qualités de cœur et les valeurs humaines. Si nous sommes lecteurs de notre propre dysfonctionnement social et idéologique, nous pouvons aussi être vecteurs de liberté, d’élévation et de réconciliation. Ne brisons pas les liens, mais bâtissons l’acheminement d’une histoire artistique mémorable. Soignons la silhouette balafrée d’une réalité qui nous altère. Et si profanité auditive dérange, profanité sociale contusionneʺ.

A.O.