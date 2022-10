ElGrande Toto au cœur d’une nouvelle polémique

Le rappeur Taha Hafssi, dit « ElGrande Toto », persiste et signe en accumulant des propos scandaleux et choquants. Une façon de faire le buzz ou simplement sous l’effet de la drogue et de l’alcool qu’il ose consommer sur la scène, devant « son » public?

L’on ne sait exactement les raisons pour lesquelles il se donne cette image de voyou qui n’en fait qu’à sa tête en invoquant une pseudo « liberté de penser, de s’exprimer et d’agir ».

Et voilà que Toto vient d’annoncer qu’il commercialise les feuilles à rouler (ndlr, appelées « nibrou » en darija), sorte de papier très fin servant à se faire soi-même ses cigarette, avec du tabac, ou ses joints pour les accros à la drogue.

Annonce que le rappeur a partagé avec ses fans et followers, via son compte Instagram, en faisant la promo de la page concernant les feuilles à rouler et qui le désigne comme CEO (acronyme de « Chief Executive Officer », pouvant se traduire par « directeur général »).

Résultat des courses, les internautes n’ont pas hésité, encore une fois, à exprimer leur indignation vis-à-vis de cet autre comportement scandaleux de « l’artiste » Taha Hafssi. Tout en se disant très étonnés par son audace provocatrice sans limite, après ses propos vulgaires et impudiques qu’il a osé récemment proférés, lors de sa participation à un concert organisé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à Rabat.

L.A.