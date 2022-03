Electricité à Témara: des factures salées provoquent la grogne des habitants d’un bidonville

Des dizaines de familles, habitant le bidonville dit « Douar Assahd » (Douar de la chaleur), commune de la ville de Témara, ont été fortement perturbées par les avertissements concernant des factures faramineuses reçues d’une société chargée de la gestion déléguée de la distribution d’électricité.

D’après les données en possession de Le Site info, les habitants du bidonville « Douar Assahd » ont eu accès à l’électricité depuis 19 ans déjà, grâce à l’initiative des autorités provinciales, et des compteurs électriques ont été installés à cet effet, dans un lieu à proximité du douar. Sauf que cet accès a permis une connexion clandestine au réseau électrique de certaines habitations d’autres bidonvilles avoisinants. Ce qui fait que des familles s’acquittent des montants des factures, alors que d’autres profitent du courant électrique gratuitement et illégalement.

Et c’est ainsi que depuis quelques jours, les habitants de « Douar Assahd » ont été fortement surpris de recevoir des avis d’avertissements de la part d’une société chargée de la gestion déléguée de distribution d’eau et d’électricité, à Rabat, Salé et Témara, les sommant de s’acquitter de factures dont les montants dépassent des milliers de dirhams.

Ces avis menacent les habitants qui n’obtempèrent pas dans les huit jours après réception des avertissements de faire appel à l’article 30 du cahier de charges qui permet à la société de recourir à la règlementation juridique et de poursuivre en justice les clients qui n’ont pas payé leurs factures.

Aussi, des dizaines d’ habitants ont-ils organisé des manifestations, il y a quelques jours, comme signe de refus de s’acquitter de factures dont certaines dépassent les quelque 30.000 DH. D’autre part, un enregistrement vidéo montre d’autres habitants qui ont avoué ne pas avoir payé de factures d’électricité depuis 19 ans et considèrent que la société aurait dû procéder à la coupure d’électricité pour factures impayées dès les premiers mois, au lieu d’avoir attendu presque deux décennies

M.R..