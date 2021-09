Élections : les États-Unis félicitent le Maroc (photo)

L’ambassade des États-Unis à Rabat a félicité, mercredi soir, le Royaume du Maroc pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales du 8 septembre.

« L’Ambassade des États-Unis félicite le Royaume du Maroc pour sa réussite aujourd’hui dans l’organisation des élections de 2021 », lit-on dans un tweet de l’ambassade américaine.

« Notre engagement commun envers le processus démocratique renforce notre partenariat de 200 ans », a ajouté l’ambassade US.

Ces élections se sont déroulées dans des conditions normales et dans le respect des mesures préventives dictées par la pandémie de la Covid-19. Le taux de participation au niveau national a été de 50,18%, selon le ministère de l’Intérieur.

The United States Embassy congratulates the Kingdom of Morocco on successfully holding general elections today. Our shared commitment to democratic processes strengthens our 200 year partnership.

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) September 8, 2021