Elections consulaires 2020: la République En Marche investit ses premiers candidats au Maroc

Mehdi Reddad et Ismael Belkahayat respectivement investis pour les circonscriptions de Casablanca et de Rabat.

Deuxième suffrage du genre pour les Français.e.s établi.e.s hors de France, le parti de la majorité présidentielle en France, compte sur ses relais à l’étranger pour faire une percée politique.

Les élections consulaires concernent tous les Français inscrits aux consulats de France à l’international. Au Maroc et à l’étranger, elles auront lieu le 17 mai prochain dans 6 villes, pour 6 circonscriptions consulaires.

Le Royaume compte parmi les pays qui accueille le plus grand nombre de Français et de binationaux, d’où l’importance et l’attention accordées par La République en Marche à ses têtes de liste.

‘’A travers ces élections, nous souhaitons incarner le Français qui vit à l’étranger et plus spécifiquement au Maroc. Nous vivons ici, nous avons grandi ici et nous souhaitons nous engager pour la France depuis le Maroc.’’ Précise le Référent de la République en Marche au Maghreb, Mehdi Reddad. Ce dernier a été investi à Casablanca, où vivent plus de 20 000 Français en tant que tête liste. Appelée Casablanca en Marche, génération renouveau, la liste menée par Mehdi REDDAD compte 10 colistiers. ‘’C’est une liste paritaire, avec des visages qui ressemblent à nos compatriotes qui vivent au Maroc. Cette élection sera cruciale pour enfin porter la voix des Français de l’étranger, et nous comptons bien la gagner’’ résume Mehdi Reddad.

A Rabat, ville qui compte plus de 10 000 Français, c’est Ismael BELKHAYAT qui a été investi tête de liste. ‘’Les élections consulaires sont le seul moment d’expression directe des Français de l’Etranger pour renouveler leurs instances représentatives’’ indique la tête de liste En Marche à Rabat. Avant de conclure ‘’Durant cette campagne, nous serons au plus prêt des Françaises et des Français à Rabat pour leur montrer qu’il existe une nouvelle génération d’élus prêts à servir leur communauté sur la santé, l’éducation, la fiscalité et toutes leurs autres préoccupations, nous serons là !’’.

Le 17 mai prochain, ce seront 443 conseillers consulaires à travers le monde qui seront élus pour 6 ans. Elles. Ils auront 3 rôles majeurs :

ils participent à l’élection des sénateurs des Français de l’étranger

ils représentent les Français.e.s. établi.e.s hors de France auprès des ambassades et des consulats

ils peuvent être consulté.e.s sur toute question concernant les Français de l’Etranger

Les comités de La REM au Maroc seront fortement mobilisés pour faire de ce premier scrutin du parti d’Emmanuel Macron, un moment d’ancrage au sein de la communauté Française installée au Maroc qui compte plus de 50 000 ressortissants.