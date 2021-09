Elections: ces artistes qui soutiennent Fatima Khair (VIDEO)

Comme Le Site info l’a précédemment annoncé, la célèbre actrice marocaine, Fatima Khair, est candidate aux prochaines élections législatives, dont le scrutin est prévu le 8 de ce mois de septembre, sous la bannière du Rassemblement national des indépendants (RNI), dans la Région de Casablanca-Settat.

À cette occasion, de nombreux artistes ont tenu à exprimer leur soutien inconditionnel et leur solidarité agissante à leur collègue. Quant à Fatima Khair, elle a partagé un enregistrement vidéo, sur son compte Instagram, comportant de courtes déclarations de plusieurs artistes marocains qui soutiennent sa candidature aux élections législatives 2021.

Ainsi, l’acteur et ex-député,Yassine Ahajjam, le chanteur populaire, Abdellah Daoudi, la comédienne Ahlam Zaimi, et Fati Jamali, actrice, chanteuse et présentatrice TV, pour ne citer qu’eux, ont tous affirmé que la candidate RNIste possède toutes les compétences pour défendre, sous l’Hémicycle, les intérêts de l’art et la culture dans notre pays.

L.A.