Elections au Maroc: pourquoi les partis ont désactivé leurs pages officielles

Depuis minuit du mardi 7 septembre, les pages officielles sur Facebook des partis politiques, ainsi que leurs sites électroniques, sont aux abonnés absents.

Et plusieurs partis politiques ont annoncé que cette désactivation durera jusqu’à 19 heures de ce mercredi 8 septembre, jour du scrutin pour l’élection des membre de la Chambre des représentants, des Conseils des communes et d’arrondissements et des Conseils des Régions.

Ainsi, par exemple, le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti de la Justice et du Développement (PJD),le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI) ont tous annoncé avoir désactivé momentanément leurs sites électroniques et leurs pages officielles Facebook. Chacun des partis précipités a fait cette annonce selon son propre style, mais la formulation reste la même sur les raisons de cette désactivation momentanée.

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), l’Union des forces populaires (USFP) et le Front des forces démocratiques (FFD) ont également souscrit à la même mesure de désactivation et ce, pour les mêmes raisons invoquées plus haut.

Cette décision est conforme à ce que stipule le Code électoral concernant la fin de la campagne électorale avant le scrutin. Ceci, même si la loi marocaine ne mentionne pas directement la désactivation des sites électroniques et des pages officielles Facebook des partis en lice. Cependant, cette décision est logique et coule de source!

A noter, toutefois, que les sites électroniques et les pages officielles Facebook d’autres partis politiques, à l’heure où nous mettions en ligne, n’ont pas été désactivés.

L.A.