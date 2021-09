Elections au Maroc: l’Intérieur fait une annonce importante

Le ministre de l’Intérieur a notifié mardi que le vote à l’occasion des élections prévues mercredi 08 septembre se fera exclusivement sur la base de la Carte d’Identité Nationale (CIN) pour la vérification de l’identité des votants.

« Conformément aux dispositions législatives organisant les opérations électorales, le ministre de l’Intérieur rappelle à l’ensemble des électrices et électeurs que le vote à l’occasion du scrutin qui se déroulera le mercredi 08 septembre 2021 pour l’élection des membres de la Chambre des Représentants, des conseils des communes et d’arrondissements et des conseils des régions, se fera exclusivement sur la base de la Carte d’Identité Nationale (CIN) pour la vérification de l’identité des votants », indique un communiqué du ministre.

« Les électrices et électeurs, qui ont entamé les procédures relatives au renouvellement de leur CIN, peuvent aussi participer à ce scrutin en présentant le reçu délivré par la Direction générale de la Sûreté Nationale dans l’attente de la délivrance de la nouvelle Carte d’Identité, et ce après vérification par le bureau de vote de l’identité de chaque personne concernée », ajoute la même source.

S.L. (avec MAP)