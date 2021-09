Elections au Maroc: ce qu’en pense la Ligue arabe

La mission de la Ligue des États arabes qui a pris part à l’observation des élections législatives, communales et régionales du 8 septembre au Maroc, a indiqué que ce triple scrutin s’est déroulé « conformément aux dispositions du cadre légal du processus électoral et aux normes et obligations internationales », soulignant que « ces élections ont permis aux électeurs d’accomplir librement leur devoir électoral ».

Aucune violation susceptible d’affecter fondamentalement les résultats de ces élections n’a été constatée, a affirmé la mission de la Ligue arabe dans un communiqué, exprimant sa satisfaction quant à la préparation et l’organisation de l’opération électorale qui, selon le communiqué, s’est déroulée dans le calme et l’ordre.

La Ligue arabe a salué le rôle joué par le ministère de l’Intérieur pour l’organisation de ce scrutin dans un contexte chargé de défis, notamment celui lié à la pandémie de la Covid-19, relevant dans cette optique que le ministère de l’Intérieur « a réussi à surmonter et résoudre bon nombre de difficultés qui ont accompagné le processus électoral en s’appuyant sur ses grandes expériences, acquises lors de sa supervision des nombreuses échéances électorales qui ont eu lieu au Maroc au cours des dernières années ».

La mission a également évoqué le rôle de premier plan joué par les différents médias marocains dans la couverture des différentes étapes du processus électoral, notant que les médias ont été présents dans un grand nombre de centres de vote dès les premières heures du jour du scrutin jusqu’à la fin du dépouillement.

S.L. (avec MAP)